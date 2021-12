A casa de longa data de Kirk e Anne Douglas está à venda por 7,5 milhões de dólares (mais de seis milhões de euros).

De acordo com o New York Post, a propriedade de Beverly Hills, com quatro quartos e seis casas de canho, foi comprada pelo artista em 1976 pelo valor de 400 mil dólares (mais de 300 mil euros).

Rochelle Altas Maize, da Nourmand & Associates, disse à Mansion Global que o casal viveu nesta casa até à sua morte.

Recorde-se que Kirk partiu em 2020, aos 103 anos, e Anne morreu este ano, aos 102. Estavam casados há mais de 65 anos.

