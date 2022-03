Desde que a Rússia começou a invasão à Ucrânia que Tânia Ribas de Oliveira esteve entre as muitas figuras pública que rapidamente se manifestaram nas redes sociais.

Ainda esta quinta-feira, a apresentadora voltou a dar uso às suas páginas para mostrar o seu apoio à Ucrânia, destacando também uma iniciativa solidária.

"A Associação dos Ucranianos em Portugal está a apelar para que os portugueses adiram ao Grande Cordão Humano que se realizará esta sexta-feira, 4 de março, às 18h00, e que ligará as 4 embaixadas dos países que fazem parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU – China, Estados Unidos da América, França, Reino Unido – e também a Embaixada da Alemanha", começa por ler-se na publicação do rosto de RTP.

"Durante a ação, serão exibidas mensagens na língua de cada país e será entregue uma carta ao respetivo embaixador, exortando os governos à firmeza contra a agressão à Ucrânia, bem como os cidadãos de todo o mundo, para que mantenham a pressão e a solidariedade para com o povo ucraniano", acrescenta.

"Este Cordão Humano pretende mostrar a solidariedade dos portugueses e da comunidade ucraniana residente em Portugal para com a Ucrânia e mostrar uma união entre os dois países nesta hora dramática, em que não podemos ficar passivamente em casa, a ver a guerra em direto. Para encontrar as localizações das embaixadas e confirmar a sua presença, foi também criada uma plataforma para o efeito", continua, partilhando todas as informações. Veja na publicação abaixo:

