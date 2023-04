Nunca se quebra uma amizade por um namorico. Foi isto que tanto Tyrese como Paul Walker defenderam quando descobriram, quase por acaso, que estavam envolvidos com a mesma mulher, ao mesmo tempo.

A curiosa revelação foi feita por Tyrese no podcast 'The Morning Hustle', numa altura em que já se passaram 13 anos da morte de Paul Walker.

Os dois atores contracenaram juntos na saga 'Velocidade Furiosa' e a mulher em causa era Cindy Leon, a dupla de Eva Mendez nestes filmes.

"É uma rapariga linda", começou por dizer Tyrese, antes mesmo de relatar o que aconteceu: "Eu e o Paul andávamos envolvidos com a mesma miúda nos bastidores do '+ Velozes + Furiosos' e nem sabíamos... Era a dupla da Eva Mendez e nós os dois elogiávamos a rapariga todos os dias e por alguma razão nunca dissemos que andávamos com ela".

"Então, a certa altura, contámos um ao outro, e ficamos os dois... [a olhar]. Mas recentemente, aquela pateta deu uma entrevista a contar isto ao mundo. É ainda pior para ela", acrescentou Tyrese, deixando os entrevistadores a rir.

Ainda assim, e ao contrário do que seria de esperar, os dois continuaram a envolver-se com a rapariga, mesmo depois de saberem o que se passava.

Veja abaixo o momento em causa.

