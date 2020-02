Depois de ter apostado, uma vez mais, em Pedro Teixeira para apresentar ao lado de Rita Pereira o programa 'Dança Com as Estrelas', a nova administração da TVI resolveu reforçar a aposta no ator e dar-lhe um outro desafio profissional.

Neste caso, a continuidade do programa 'Mental Samurai'. O formato que vai para o ar aos sábados à noite vai continuar e o apresentador está assegurada nesta terceira temporada.

"Vem aí a 3.ª temporada do 'Mental Samurai'. Se acha que tem o que é preciso para derrotar a EVA, inscreva-se", pode ler-se na legenda de uma fotografia do ator, partilhada nas redes sociais da TVI.

