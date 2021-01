Mafalda de Castro está à frente dos 'Diários do Big Brother', como Iva Domingues fez questão de destacar na sua página de Instagram, explicando a razão que levou a TVI a fazer a mudança.

"A partir de hoje, por uma questão de desfasamento de horários e equipas, com as novas regras, será a Mafalda de Castro a conduzir os 'Diários do Big Brother'", começou por escreveu, esta segunda-feira, 18 de janeiro.

"Eu estarei sempre na apresentação, à noite, dos 'Extras'! Bom trabalho, Mafalda de Castro", rematou.

