Foi através das stories da sua página de Instagram que Joana Albuquerque se mostrou desagrada com as escolhas da TVI.

"Sabem o que acho piada? É que a TVI desperdiça literalmente os talentos que tem - como os meus amigos do 'Big Brother', o Carlos [Aleluia], o Michell [Gonçalves] e a Jéssica [Fernandes] - para pôr pessoal que nem sequer sabe cantar. E desperdiça dinheiro a gravar temas que vão cair no esquecimento daqui a cerca de duas semanas", começou por dizer a jovem de Cascais, neste "desabafo do dia".

"Nem sequer metem estas pessoas a cantar nos programa, e metem este pessoal sanguessuga", continuou.

Antes de terminar, destacou ainda: "E com isto quero dizer que gostava muito mais de ver os meus amigos lá a cantar do que um gajo a dizer 'agarra no pepino'. Eh pá, não vou agarrar no teu pepino! Não vou".

As críticas de Joana Albuquerque referem-se ao ex-'Love On Top' Leo Caeiro, que no último 'Somos Portugal' apresentou o seu primeiro tema, 'Agarra no Pepino'.

