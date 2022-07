Mafalda de Castro está de férias nas Maldivas, motivo pelo qual faltou ao primeiro dia do festival NOS Alive. Porém, mesmo longe, a influencer quis ajudar as suas seguidores a conseguirem o melhor look para brilharem no evento.

A comunicadora gravou o "tutorial mais fácil de sempre" para ensinar como é feito o seu penteado de eleição.

"Podem fazer assim ou com a trança, como faço nos festivais, ou com o que quiserem. Sejam livres. Usem o penteado no Alive que aquilo faz humidade a noite e assim não se nota. De nada", realçou na legenda das imagens.

