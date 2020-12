No auge do seu lado extravagante, Cardi B não diz que não a um bom desafio, então quando o mesmo está relacionado com uma das suas grandes paixões - a moda, nem se fala.

Esta quinta-feira, dia 3, a artista publicou na sua conta de Instagram um vídeo de uma sessão de fotografias onde aparece em cima de um enorme banco.

Visivelmente assustada e com medo de cair, a rapper não perde a sua boa disposição, pelo contrário.

"Estava tão assustada, mas tudo pela moda!", escreveu na legenda do vídeo.

Ora veja!

