Como Catarina Miranda costuma dizer, estar no 'Big Brother' não equivale a estar no hotel Copacabana Palace, do Rio de Janeiro. Os concorrentes têm quebrado diversas regras do jogo, o que fez com que a produção decidisse dar uma lição aos moradores da 'casa mais vigiada do país'.

Numa nova emissão especial, conduzida por Cláudio Ramos na segunda-feira, dia 13 de maio, foram mostradas imagens em que alguns concorrentes surgem a falar sem microfone e num tom inaudível, enquanto que outros entram em divisões proibidas ou abordam temas proibidos no programa.

Dada a gravidade da situação, o Big anunciou que o consumo de café e o tabaco seria suspenso durante algum tempo, o que até motivou gargalhadas de Inês e Catarina Miranda, que não fumam nem bebem café.

De seguida, o Big anunciou o castigo mais severo e deu entrada a três militares, que começaram a ordenar exercício físico de forma dura.

Esperam-se horas difíceis no jogo e sabe-se que alguns concorrentes já começaram a contestar ordens da 'tropa de elite' que o Big chamou de urgência à casa.

Veja aqui a entrada dos militares na casa.

