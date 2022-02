Ainda está longe de ficar oficializado o divórcio entre o rapper Kanye West e a socialite Kim Kardashian. O músico demonstrou comportamentos compulsivos e ameaçadores através de mensagens à ex-mulher mas, segundo o advogado, estas não poderão ser utilizadas como prova de defesa.

De acordo com o TMZ, que teve acesso a alguns dos documentos apresentados em tribunal, o defensor de Kanye alega que as mensagens apresentadas por Kim em tribunal são apenas “boatos inadmissíveis” e “fonte de desinformação”.

“Kim [Kardashian] tem de não só apresentar as publicações de Kanye e as mensagens que este lhe terá escrito em tribunal, como também provar que essas mesmas mensagens foram, de facto, escritas por Kanye”, lê-se no documento, citado pelo portal americano.

Este argumento surge ainda numa altura em que o próprio Kany West afirmou estar em processo de “responsabilização” pelos seus atos, no quais chegou inclusivamente a ameaçar a segurança da ex-mulher após esta ter oficializado o namoro com Pete Davidson, algum tempo depois de se ter tornado pública a sua separação do rapper.

“Eu sei que a partilha de screenshots foi exagerada e terá transparecido que estava a assediar a Kim. Assumo total responsabilidade e estou arrependido do que fiz. Eu não tenho todas as respostas. Tento ser um bom homem de família e um bom ouvinte”, escreveu Kanye numa das muitas publicações feitas na sua página de Instagram, que forma depois apagadas.

