Travis Scott está de novo no centro das atenções, desta vez por ter sido acusado de ter traído Kylie Jenner, com quem tem dois filhos em comum. Rumores aos quais já reagiu.

"Está a acontecer algo estranho. Uma pessoa não convidada estava a tirar fotos do que deveria ser um set fechado, enquanto eu estava a realizar um vídeo. Vou dizer isto pela última vez. Não conheço essa pessoa. Nunca estive com essa pessoa. Por isso, por favor, parem de continuar com esses 'cyber games' e com as histórias fictícias", escreveu o músico.

Tudo começou quando a modelo Rojean Kay partilhou um vídeo nas stories da sua página de Instagram que mostrava um set, aparentemente numa filmagem de um videoclipe, e onde Travis estava presente.

As imagens chegam cerca de três anos depois de ter negado os rumores de que teria tido um caso com Scott antes de o rapper se separar de Kylie. Agora o rapper está a ser acusado de trair a mãe dos filhos.

"Dizer que não me conheces e que nunca estiveste comigo quando definitivamente estiveste comigo, quando todos te viram comigo, quando eu tenho fotos e vídeos teus comigo", disse Rojean Kay, alegando ainda que estiveram juntos no Dia dos Namorados.

