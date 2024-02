Travis Kelce não vai marcar presença nos Grammy Awards de 2024, pelo que não estará presente para apoiar a namorada, Taylor Swift, que está nomeada em várias categorias.

O jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos, que namora com a cantora, da mesma idade, desde o verão de 2023, estará a preparar-se para o Super Bowl, pelo que não poderá assistir à cerimónia que acontece na noite do próximo domingo, dia 4.

Em declarações ao 'The Pat McAfee Show', esta quarta-feira, dia 31, o jogador explicou o motivo. "Eu gostaria de poder apoiar a Taylor nos Grammys e vê-la ganhar todos os prémios para os quais foi indicada, mas acho que tenho treino no domingo", revelou.

"Infelizmente, preciso de me preparar para este grande e velho Super Bowl que teremos dentro de uma semana", rematou.