Travis Kelce está "a divertir-se muito" ao namorar com Taylor Swift.

O jogador, de 34 anos, começou a relação com a cantora em 2023 e em conversa com o comediante Lil Dicky, no ‘New Heights with Jason and Travis Kelce’, o jogador da NFL afirmou que sente que está "a voar alto".

"Estou a aproveitar tudo… A trazer novas vidas para o mundo do futebol e a abrir o mundo do futebol para coisas novas", acrescentou ainda.

Posteriormente, o humorista descreveu o romance de Travis como "a melhor coisa de todos os tempos". "Acho que há algo que faz com que todos sintam que o mundo é como o ensino secundário, onde a sua estrela mais popular conheceu o atleta mais popular e eles realmente apaixonaram-se e simplesmente isto é real", afirmou, recebendo um agradecimento do jogador.

"Agradeço isso, [mas] não sei como fiz isto, porque ela não gostava de desporto, então não sei como fiz", acrescentou ainda Travis Kelce.

De recordar que Taylor Swift e Travis Kelce começaram a namorar no final do verão passado.

