Travis Barker já foi operado, tal como revelou através da sua conta oficial de Instagram.

O marido de Kourtney Kardashian realizou na terça-feira, 28 de fevereiro, uma intervenção cirúrgica a um dedo para resolver uma fratura.

As imagens partilhadas ainda no hospital, agora disponíveis na galeria, mostram que o dedo do baterista está agora com um aspeto bastante mais saudável.

