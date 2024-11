A princesa Eugenie recorreu à sua conta de Instagram para partilhar alguns momentos do jantar Poppy Ball que aconteceu na quinta-feira, dia 7 de novembro.

"A noite passada, antecipando o Remembrance Day, tive a honra de participar no jantar Poppy Ball onde foram arrecadadas £36.000 [43.275€] para a Royal British Legion (RBL). Desde o seu começo, em 2010, foram arrecadados mais de £1,5 milhões [1,8 milhões de euros] para a RBL. Trabalho fantástico e estou tão orgulhosa por ser patrona", escreveu a princesa numa publicação.

No post é possível ver quatro fotografias da filha do príncipe André e de Sarah Ferguson no evento.

Leia Também: A mensagem que a princesa Eugenie dedicou à mãe Sarah Ferguson