Maria Cerqueira Gomes decidiu começar a semana com um balanço do último fim de semana. Através da rede social Instagram, a apresentadora mostrou em imagens de que forma foram passados os últimos dias.

"Dias de trabalho, amigos, comida boa saudável e menos saudável, desporto, leitura e paz! Pronta para uma semana cheia", realçou.

Entre as fotografias, agora disponíveis na galeria, Maria mostrou-se num encontro com Cláudio Ramos e ainda durante a emissão do programa 'Em Família', que apresenta ao lado de Ruben Rua.

