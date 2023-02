Toy está de parabéns e recebeu uma carinhosa mensagem pública da mulher, Daniela Correia, que fez questão de destacar a data nas stories da sua página de Instagram.

"Hoje o meu amor faz anos. Parabéns a este homem maravilhoso que tanto nos dá a todos nós", escreveu junto de uma fotografia de ambos.

Na mesma publicação, Daniel colocou ainda o tema 'Do lado do amor' de Toy, usado no genérico da novela 'Amor Amor', da SIC. Veja o vídeo que está na galeria.

