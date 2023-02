Toy é um nome de referência e inconfundível no que diz respeito ao panorama musical português. E hoje, 10 de fevereiro, o artista está de parabéns, uma vez que completa 60 anos de vida.

Com uma carreira consolidada, o cantor junta grandes êxitos que ficam no ouvido.

'Verão e amor (cerveja no congelador)' foi um dos mais tocados no verão do ano passado, assim como 'Coração não tem idade'.

Recordamos aqui os videoclipes destes sucessos.

Siga o link

Siga o link

Entretanto, deixamos-lhe um desafio: partilhe connosco qual o seu tema preferido de Toy.

Leia Também: No aniversário do Toy! TVI prepara programa especial com o cantor