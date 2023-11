Toy esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz' desta terça-feira, 28 de novembro. Na ocasião, o artista foi surpreendido com uma bonita mensagem que lhe foi dedicada pela mulher, Daniela Correia.

"Há cerca de três semanas apareceu-me com uma tatuagem no braço que me deixou muito feliz mesmo, pela surpresa", disse Daniela, revelando, desta forma, que Toy fez uma tatuagem em homenagem ao relacionamento de ambos.

"As pessoas tentam fazer o melhor, nós tentamos e às vezes não conseguimos fazer tudo bem, mas se tentarmos já é bom", respondeu Toy, mostrando entretanto a tatuagem onde se lê "sempre".

"É a palavra que está nas alianças", notou ainda.

Leia Também: Hilariante! Toy faz dança sensual para Carolina Deslandes