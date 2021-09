Morreu o ator Tony Selby, estrela de projetos como 'Get Some In!' e 'My Family'.

O falecimento foi confirmado pelos seus representantes através de um comunicado no Twitter.

"É com uma profunda tristeza que anunciamos que o ator Tony Selby morreu pacificamente em Londres ontem [domingo, 6 de setembro]", lê-se.

"Numa carreira de 70 anos no teatro, cinema e televisão, Tony era muito respeitado e amado pela família, amigos e colegas. Ir-se-á sentir uma enorme falta do seu notório sentido de humor", concluiu-se.

Outro dos trabalhos que deu projeção ao artista foi a série de sci-fi 'Doctor Who', da qual fez parte entre 1986 e 1987 com a personagem de Glitz.

