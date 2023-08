Toto Cutugno - a voz do tema de sucesso 'Un Italiano vero' e vencedor do Festival Eurovisão da Canção em 1990 - morreu esta terça-feira, dia 22 de agosto, aos 80 anos. Após a notícia se ter tornado pública, Tony Carreira não tardou a reagir publicamente à partilha do artista italiano.

Junto de uma fotografia de ambos, começou por dizer: "Hoje é um dia triste. O meu grande amigo Toto Cutugno partiu. Tive a honra de partilhar com ele momentos muito bonitos, tanto em Itália como quando o convidei para vir cantar comigo no Coliseu de Lisboa".

"Era uma pessoa com muita classe, muita humanidade e um artista mundialmente reconhecido por tantas e tantas canções bonitas que nos deixa. Descansa em paz meu grande amigo Toto", rematou.

