Esta terça-feira, dia 21, em meio da pandemia da Covid-19, Tony Carreira fez uso das suas redes sociais para deixar uma mensagem aos mais de 81 mil seguidores.

"Passei por aqui para vos dizer que estou com muitas saudades vossas e espero sinceramente poder reencontar-vos brevemente. Que Deus nos ajude a passar esta fase o mais rápido possível", são as palavras que acompanham uma fotografia do artista.

Vale referir que este ano começou com o anuncio do regresso aos palcos, contudo, devido à atual crise pandémica, Tony Carreira viu-se obrigado a adiar vários concertos.

