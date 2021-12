Tom Holland e Zendaya conheceram um herói na vida real, é caso para dizer. Os dois protagonistas do filme 'Homem-Aranha: Sem Volta a Casa' encontraram-se com o menino de Wyoming que salvou a irmã de um ataque de um cão.

Os atores receberam no local de gravações da trama o pequeno Bridger Walker e a sua família, conforme se pode ver pelas imagens partilhadas nas redes sociais pelo pai de Bridger.

Tom Holland fez questão de se preparar a rigor para o encontro e de surgir como 'Homem Aranha'. Aliás, o ator gravou, inclusive, uma cena com Bridger, segurando-o ao colo durante um mítico salto.

Note-se que a criança foi notícia por se ter sacrificado pela irmã ao salvá-la do ataque de um pastor alemão acabou por ser mordido na cara, tendo por isso levado 90 pontos, o que fará com que fique com uma cicatriz para sempre.

