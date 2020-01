Tom Hanks foi uma das celebridades que subiu ao palco do Beverly Hilton, em Los Angeles, na 77.ª edição dos Globos de Ouro, que se realizou na madrugada desta segunda-feira. Toda a carreira do ator foi homenageada com o prémio Cecil B. DeMille, marco que o levou a não conseguir conter as emoções.

No discurso de agradecimento, Tom Hanks não deixou de dedicar palavras de carinho à família, em especial à mulher, Rita Wilson, com quem é casado desde 1988.

"Um homem é abençoado ao ter a sua família sentada à sua frente, com uma mulher fantástica de todas as maneiras que me ensinou o que é o amor", afirmou, deixando a mulher e os cinco filhos comovidos.

O ator, de 63 anos, homenageou também colegas de longa data como Meryl Streep, Denzel Washington, Antonio Banderas, Meg Ryan, Julia Roberts e Sally Field, com quem trabalhou em grandes produções.

