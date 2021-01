Tom Cruise está determinado em concluir as gravações do filme 'Missão Impossível 7' e para isso tomou medidas bastante radicais tendo em conta a atual pandemia do novo coronavírus.

O ator de 58 anos terá, alegadamente, comprado dois robots capazes de fazer testes à Covid-19 e ainda de vigiar a equipa do filme nos bastidores.

Note-se que, recentemente, a imprensa internacional noticiou que a celebridade de Hollywood teve um 'ataque de fúria' ao perceber que membros do staff não estavam a cumprir as regras de segurança.

"O Tom leva tão a sério as gravações que investiu em dois robots, tendo em conta que não consegue estar em todos os sítios ao mesmo tempo, para se certificar que as pessoas se comportam", informou uma fonte ao The Sun.

Apesar de ter gritado, os fãs do ator acabaram por demonstrar a sua solidariedade com ele, afirmando que percebiam a sua posição, até porque ao longo dos últimos vezes as gravações já foram interrompidas por diversas vezes.

Leia Também: "Pisar em ovos". Equipa de Tom Cruise com medo após ataque de fúria