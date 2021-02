Tom Brady e Gisele Bündchen completam esta sexta-feira, dia 26, 12 anos de casamento, data que ambos os membros do casal evidenciaram nas respetivas redes sociais.

"Feliz aniversário! Não podia imaginar uma mulher melhor e mais companheira para além de ti, Gisele, quando disse 'sim' há 12 anos. Tenho sentido uma enorme felicidade e alegria por ver a nossa família a crescer! És a pessoa mais doce, amorosa e determinada que conheço. Fazes sempre o que é certo, e és o melhor exemplo para os nossos filhos do que significa uma companheira que apoia! O quão abençoado eu sou! Amo-te", escreveu o atleta.

Por seu turno, a modelo brasileira referiu: "Feliz aniversário, meu amor! Não acredito que já se passaram 12 anos! Já passamos por tantas coisas e crescemos muito juntos. Não há nada que eu ame mais do que a ti e à nossa família e não há ninguém com quem eu prefira partilhar a minha vida do que tu! Amo-te!".

