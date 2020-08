O mês de agosto representa tempo de férias para a grande maioria dos portugueses... e as celebridades não são excepção. No caso de Leonor Poeiras, foi através das suas redes sociais que a apresentadora mostrou aos seguidores todos os detalhes sobre as suas férias de verão.

"Há dez anos que venho de férias para Ponte de Lima. Este braço do rio Lima, que passa frente às janelas da sala, é um sonho", contou a apresentadora ao partilhar na rede social Instagram as primeiras fotografias destes dias de descanso em família.

Na galeria que preparámos para si encontrará todas as imagens partilhadas pela apresentadora e nelas todos os detalhes sobre o local onde se encontra.

