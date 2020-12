A atriz Angela Kinsey, de 49 anos, e toda a sua família mais próxima testaram positivo à Covid-19. Foi a estrela da série 'The Office' quem partilhou a lamentável novidade com os seus seguidores através da rede social Instagram.

Inicialmente apenas o marido, os filhos e a mãe de Angela testaram positivo ao novo coronavírus. Porém, mais tarde, a atriz optou por fazer um novo teste depois de ter começado a sentir alguns sintomas.

"Comecei a não me sentir bem e fui fazer um novo teste. Sabia que as chances estavam contra mim, já que estava a viver com quatro pessoas positivas. Tentei colocar-me em quarentena, mas não resultou", conta.

Atualizando os seguidores sobre o estado de saúde de toda a família, Angela diz estar a recuperar a bom ritmo, bem como o seu marido, Joshua Snyder. Já as crianças, filhos do casal, continuam felizes e saudáveis, enquanto a mãe da atriz permanece internada por precaução.

