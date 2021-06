Catarina Castanhas foi a grande vencedora do 'All Together Now'. Aos 20 anos, a jovem da Amadora encantou 79 dos 100 jurados e subiu ao pódio da final desta primeira edição, que Cristina Ferreira estreou no pequeno ecrã em março.

Ainda no rescaldo da final, emitida na noite deste domingo, a jovem esteve à conversa com os jornalistas sobre o programa que mudou o rumo da sua vida.

A oportunidade de recomeçar

Depois de já ter dado provas do seu talento no 'The Voice Portugal' (da RTP), Catarina Castanhas sentiu que era o momento de arriscar quando viu o anúncio que promovia as inscrições para o programa da TVI.

"Tinha deixado de cantar e foi este programa que me fez voltar. [...] Pensei: esta é a oportunidade de voltar em grande. Vou-me inscrever e vou ver no que vai dar. À medida que ia passando as etapas, já fui com outro pensamento: quero ganhar", contou.

Apesar de toda a pressão que o formato exige, houve espaço para criar laços de amizade, nomeadamente com outros concorrentes com quem disputou a final. Além da vitória, levou também grandes amigos. Ricardo Ferreira, Flaviana Borges e Miguel Moura "são as três pessoas com quem mais se identificou", disse.

As novidades profissionais

Depois de ganhar o título de vencedora, Catarina está dedicada em apostar na sua carreira profissional. O prémio, um contrato discográfico com a Warner Music Portugal, abriu-lhe as portas para o sonho e a jovem já está a trabalhar nos primeiros projetos.

Sem revelar se vai lançar um single ou um álbum, contou-nos apenas que está a preparar algo em língua portuguesa. "Se Deus quiser vem aí música boa. Estou acompanhada por uma excelente discográfica, sei que vai tirar o melhor de mim. Já estou a começar a trabalhar com eles. Foi muito rápido, não há paragens", disse.

"Vão ouvir-me a cantar em português. [...] Trabalhar em estúdio é uma experiência fora do normal porque não estou a cantar nada de outras pessoas, estou a cantar algo meu, que sinto do início ao fim. Toda a equipa por trás, todos os produtores são incríveis, respeitam ao máximo a minha escolha profissional", continuou.

O prémio

Sobre a polémica quanto ao prémio - que ficou por desvendar durante largas semanas -, Catarina Castanhas defendeu a estação de Queluz e mostrou-se radiante com o desfecho do programa.

"Não estava à espera de um prémio tão bom, mas adorei. Na altura comentaram que não havia prémio, mas houve, essa é que é a verdade. Isso já ninguém pode criticar. As pessoas é que não conseguem guardar certas coisas. Mas estou muito feliz com a oportunidade e muito pronta para trabalhar. Foi o melhor prémio que podia ter recebido", frisou.

As primeiras impressões de Cristina Ferreira

Apesar de não ter tido oportunidade de privar com a anfitriã do programa, a vencedora guarda as melhores impressões de Cristina Ferreira. "Só me cruzei uma vez com a Cristina. Ela não se deslocou a cada concorrente para falar, mas foi super educada. Cumprimentou-nos, mas não tive oportunidade de falar diretamente, a sós", rematou.

