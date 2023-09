Kate Middleton poderá estar a preparar-se para uma ocasião muito especial - que irá incluir o uso de tiara.

O Palácio de Buckingham anunciou que em breve, o rei Carlos III e a rainha Camilla irão receber uma visita de Estado do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, que acontecerá em novembro.

Apesar de não terem sido revelados mais pormenores sobre a referida visita, conforme destaca a revista Hello! espera-se que seja realizado um banquete de Estado, o que é sinónimo de... tiaras.

"Normalmente, na tarde da chegada, os visitantes são recebidos com um banquete de Estado, uma ocasião muito formal que acontece no Palácio de Buckingham. À volta de 150 convidados são normalmente convidados com base nas suas ligações culturais, diplomáticas e económicas ao país convidado", pode ler-se no website do palácio.

Note-se que um dos últimos eventos deste género aconteceu com a visita de Estado de Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, ao Reino Unido, em novembro do ano passado.

Na altura, Kate brilhou com a tiara Queen Mary's Lover's Knot, enquanto que Camilla optou pela Belgian Sapphire Tiara, que pertencia à rainha Isabel II.

AARON CHOWN/POOL/AFP via Getty Images© Getty Images

Leia Também: Príncipe William recebeu presentes (muito) especiais em Nova Iorque