Guilherme e Máxima da Holanda celebram este ano uma década de reinado e apesar de a data ter sido comemorada no passado dia 30 de abril, foi na manhã desta sexta-feira, dia 10 de novembro, que a Casa Real partilhou os novos retratos oficiais dos reis.

Nestas novas imagens, captadas no início de setembro por Anton Corbijn na Sala da Galeria do Palácio Noordeinde, em Haia, vemos Máxima a usar aquela que é a mais importante tiara do guarda-joias da família de Orange, uma das mais valiosas do mundo.

Máxima usou a tiara Stuart, embora, como em ocasiões anteriores, sem o impressionante diamante que lhe deu o nome. Trata-se de uma pedra muito rara pela sua cor azul pálida, pelos quase 40 quilates e pelo seu tamanho considerável, que a mulher do rei Guilherme só usou uma vez, durante a visita de Estado ao Reino Unido, no jantar de gala no Palácio de Buckingham.

