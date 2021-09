Tiago Teotónio Pereira sofreu uma radical mudança de visual. No âmbito de uma nova personagem, o ator teve de pintar o cabelo de loiro.

O resultado desta incrível transformação é visível nas mais recentes publicações de Tiago e da sua namorada, Rita Patrocínio.

"Um estranho no meu sofá", brincou Rita ao mostrar uma imagem do ator junto à filha de ambos, a bebé Camila, que nasceu no último domingo.

Imagem partilhada pela namorada do ator© Reprodução Instagram/ Rita Patrocínio

Leia Também: Revelado o nome da filha de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira