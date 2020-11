Tiago Rufino viajou para a Turquia na companhia do namorado, Luan, para realizar um sonho antigo: fazer um transplante capilar com vista a melhorar a sua imagem.

Terminado o procedimento, que além do cabelo resolveu também as suas falhas na barba, Tiago usou as suas redes sociais para partilhar com os seguidores as imagens que mostram como se encontra agora a sua cabeça e rosto.

"Está a fazer 24 horas que o meu procedimento terminou! Não poderia estar mais feliz", garante ao partilhar as referidas fotografias. Confira a galeria para vê-las.

