Tiago Aldeia foi a personalidade escolhida para apresentar o programa 'Estamos em Casa', na SIC, amanhã de manhã, dia 16 de outubro. A novidade foi dada pelo próprio ator, de 35 anos, na respetiva conta de Instagram.

"Amanhã vou apresentar o 'Estamos em Casa' na @sicoficial! Conto convosco entre as 9h e as 12h. Ok?", introduz.

"Prometo boa disposição, muitas surpresas e convidados inacreditáveis… no fundo é ver para crer! Até amanhã!", termina.

