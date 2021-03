Tiago Aldeia tem motivos para celebrar. Esta quinta-feira, dia 25 de março, na sua conta de Instagram, o ator revelou que recebeu um prémio internacional, desta vez vindo "diretamente do Brasil".

"8 anos depois, o filme 'Cigano' continua a surpreender! Já é o segundo este ano, desta vez fui vencedor na categoria de 'Best Supporting Actor of internacional medium lenght Film' no Brazil Internacional monthly Independent film festival!", nota.

"É o 5 prémio de melhor actor que esta personagem me dá. 8 anos, 46 nomeações e 28 vitórias é de facto muito gratificante. Muito obrigado!", completa.

