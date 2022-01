Tiago Aldeia causou um verdadeiro alvoroço no Instagram ao partilhar nas últimas horas duas fotografias onde posa apenas de sunga.

As imagens provam a excelente forma física do ator, atualmente com 35 anos.

Nos comentários da publicação, foram muitos os elogios ao corpo torneado de Tiago Aldeia mas também algumas as brincadeiras de amigas como Filomena Cautela ou Paulo Lobo Antunes.

"Atao mas o quéisto?", questionou Filomena Cautela. "De frente", afirmou Paula Lobo Antunes em resposta à questão colocada pelo ator na legenda das imagens: "Direita ou esquerda?".

