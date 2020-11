Catherine Zeta-Jones é uma tia orgulhosa e faz questão de mostrar isso mesmo aos fãs através da sua página de Instagram.

A atriz recorreu à rede social para partilhar vários vídeos da sobrinha, Ava Zeta, a cantar numa homenagem ao Dia Mundial da Criança das Nações Unidas.

"Hoje homenageamos uma causa maravilhosa - united nations #WorldChildrensDay. A minha sobrinha canta as suas próprias faixas em 'Glitter is Litter', um disco que ela gravou com J. Edna Mae! Sou uma tia muito orgulhosa", escreveu a atriz, de 51 anos.

"#WorldChildrensDay é uma oportunidade de defender, promover e celebrar os direitos das crianças para ajudar a construir um mundo melhor para as crianças. Que melhor maneira de comemorar do que com músicas para inspirar as nossas gerações futuras. Estou muito orgulhosa da minha pequena Ava Zeta", acrescentou na legenda das imagens. Veja na publicação abaixo:

Leia Também: "O silêncio da maioria continua a ser o maior cúmplice"