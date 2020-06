A pandemia da Covid-19 impediu que as famosas marchas populares descessem a Avenida da Liberdade, em Lisboa, na noite desta sexta-feira. Contudo, nas redes sociais a data não foi esquecida.

Teresa Guilherme, que desfilou pela marcha do Alto do Pina, a vencedora do ano passado, partilhou com carinho uma memória feliz que guarda dessa noite.

"Hoje íamos invadir a avenida. Hoje Lisboa cheirava a manjerico, a sardinha assada. Toda a cidade marchava ao som de um refrão popular. Hoje era a grande noite de festa de todos os bairros populares de Lisboa.Um beijo enorme para todas as marchas e em especial para os meus queridos afilhados do Grande Alto do Pina", escreveu na legenda.

Vale lembrar que a marcha do Alto do Pina, representada por Teresa Guilherme e por Marco Costa, foi vencedora em 2019 com cinco prémios: coreografia, letra, música, figurino e desfile na Avenida da Liberdade.

Leia Também: Especial Santo António: Os famosos nas Marchas Populares de Lisboa