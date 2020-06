Teresa Guilherme esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', da TVI, onde recordou a sua passagem pela televisão, referindo que há muitos fãs que expressam o seu desejo em voltar a vê-la o pequeno ecrã.

"Claro que tenho saudades da televisão. Como apresentadora, mais recentemente, mas como produtora há ideias engraçadas para fazer e claro que tenho saudades. Além do mais, as pessoas não me deixam esquecer isso. O público é que tem estado sempre. Na verdade a televisão mantém-se viva no meu desejo por contacto do público. Eu também tenho saudades de estar na televisão", confessou, referindo que recebe várias mensagens deste género nas redes sociais.

Leia Também: Após paragem devido à Covid-19, Teresa Guilherme volta a subir ao palco