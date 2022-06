A semana de Teresa Guilherme começa com a celebração de mais um aniversário. A apresentadora completa 67 anos esta segunda-feira, 27 de junho.

Na sua página de Instagram, Teresa Guilherme publicou, entretanto, uma nova fotografia e agradeceu o carinho que tem recebido neste dia especial.

"É com muita emoção e gratidão que estou a ler as muitas mensagens de parabéns que já me enviaram. Muito obrigada a todos! Beijinhos", disse.