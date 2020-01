No primeiro dia do ano, Júlia Pinheiro reservou no seu programa das tardes da SIC espaço para transmitir uma entrevista com uma das participantes da segunda edição de 'Casados à Primeira Vista'.

Lurdes, que se separou de António logo nas primeiras semanas e continuou na experiência com Paulo - um outro participante -, recuou ao passado, contou a sua história e fez um balanço da sua aventura neste formato.

Apesar de não ter encontrado o amor, esta ficou satisfeita com tudo o que conseguiu aprender. O balanço é positivo e a única parte menos boa foi mesmo a exposição pública e as acusações de que acabou por ser alvo nas redes sociais e imprensa cor-de-rosa.

Lurdes foi acusada de estar no programa para tentar promover-se com o objetivo de abrir um negócio, neste caso uma escola de costura.

"Se fosse uma tentativa de protagonismo eu andava aí nas redes sociais por todo o lado e eu cortei tudo", referiu quando questionada pela apresentadora sobre as acusações, garantindo que agora está apenas contactável pelo seu telefone.

Quanto às alegações de que pretendia abrir um negócio, esta garante que as mesmas não correspondem à verdade.

