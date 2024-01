Em 'Alta Definição' este sábado, dia 13 de janeiro, esteve Cândido Costa, o ex-jogador de futebol que atualmente é muito conhecido pelo seu humor característico e dom inegável para contar histórias.

Daniel Oliveira falou com o antigo atleta e de fora não ficaram as dificuldades sentidas quando a vida dentro dos relvados chegou ao fim.

Ainda assim, e sempre com o olhar no presente e no futuro, Cândido optou por sublinhar as qualidades da pessoa que encara ser o seu grande apoio, a esposa, que apenas teve como única contrapartida a necessidade de ser olhada ao mesmo nível. "Tenho em casa uma esposa que me obriga a entrar sempre em casa com a cabeça humilde e com os braços para baixo", explicou.

"Quando ela me conheceu eu era um cão ferido da rua, um cão com uma pata só", disse depois, já em lágrimas, vincando que a mulher, Cidália Oliveira, é "uma guerreira" e muito "graciosa".

Perto do fim, Cândido assumiu que deve mais pedidos de desculpa do que aqueles que lhe devem a si, para além de falar sobre aquela que considera ser a sua "missão de vida". "Tento fazer os outros rir e estarem felizes, acho que estou no mundo para isso", concluiu.

