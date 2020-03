Em isolamento, por causa da pandemia do novo coronavírus, Kendall Jenner decidiu usar as redes sociais, mais propriamente a sua conta de Instagram, para partilhar com os fãs momentos que viveu com os amigos e de quem agora sente falta.

"Tenho saudades dos meus amigos. Quanto mais cedo fizermos a quarentena, mais cedo podemos voltar para as pessoas de quem gostamos", afirmou na legenda da publicação, apelando assim ao isolamento social.

Veja na galeria as imagens partilhadas pela conhecida modelo.

