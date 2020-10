Passou um ano desde que a princesa Leonor discursou pela primeira vez enquanto herdeira ao trono espanhol. O momento aconteceu na cerimónia de entrega dos Prémios Princesa das Astúrias e na edição deste ano a primogénita dos reis Felipe VI e Letizia voltou a frisar o seu sentido de compromisso com o país.

"Um ano depois, tudo mudou muito. A nossa entrega de prémios não pôde celebrar-se como costume, como eu mesma a vivi e como os meus pais me contaram tantas vezes. Gostaria de reconhecer o esforço de todos os que fizeram os possíveis para que hoje possamos estar aqui. Claro, toda a minha admiração e respeito para com os premiados, a quem hoje homenageamos. Temos muito que aprender convosco", realçou.

Sendo Espanha o país mais afetado pela pandemia da covid-19, Leonor não deixou de se mostrar sensibilizada pelas vítimas do novo coronavírus: "A pandemia que vivemos em Espanha e no resto do mundo alterou a nossa vida em muitos sentidos. O meu pensamento mais respeitoso recai sempre sobre as pessoas que faleceram por causa da COVID-19 e as suas famílias, assim como também para com os que padecem atualmente da doença".

E frisou: "Tenho quase 15 anos. Acompanho muito de perto, tal como muitas crianças e jovens da minha idade, o que acontece no nosso país. E depois de ter estado meses sem ir à escola, o regresso às aulas demonstrou que temos que nos adaptar a estas novas circunstâncias, sempre com a esperança de que tudo melhore".

O discurso de Leonor terminou com uma mensagem de empatia e esperança, assente na sua visão enquanto jovem de 14 anos.

"Se há algo que eu e a minha irmã Sofia aprendemos é o sentido de responsabilidade. Os nossos pais sempre nos ensinaram isso. E acredito que os jovens da minha geração também estão conscientes disso. Um sentido de responsabilidade que passa por nunca nos esquecermos das pessoas que nos rodeiam, que gostam de nós e das quais nós também gostamos. E também comprovámos a importância da solidariedade graças a pessoas que, como as premiadas, são um exemplo de como enfrentar dificuldades. Com o vosso extraordinário trabalho e talento marcam o nosso caminho", rematou.

Ouça abaixo o discurso na íntegra.

