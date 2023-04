Carolina Carvalho vai seguir os passos do namorado, David Carreira, e mostrar em breve os seus dotes para o canto? A dúvida ficou no ar após a mais recente partilha no Instagram do músico.

O filho de Tony Carreira mostrou a namorada a gravar em estúdio. A atriz parece estar a cantar, embora o vídeo, que pode agora ver na galeria, surja sem som.

Carolina Carvalho e David Carreira, recorde-se, foram pais de um menino, Lucas, em janeiro deste ano. O casal vive atualmente uma fase feliz, quer a nível pessoal como profissional.

Recentemente, a atriz conversou com o Fama ao Minuto e confessou-nos que está a poucos dias de voltar em definitivo ao trabalho.

