Tekashi 6ix9ine foi agredido por um grupo de homens num ginásio na Flórida, EUA.

De acordo com o que o advogado do artista disse à Variety, o rapper, de 26 anos, sofreu ferimentos no rosto e hematomas.

As agressões ocorreram dentro e fora da sauna do ginásio e envolveu três ou quatro homens. "Ele tinha cortes no rosto e hematomas", disse o advogado, Lance Lazzaro, acrescentando que os suspeitos fugiram do local quando os funcionários se aperceberam do barrulho.

A polícia foi chamada ao local após o incidente e o rapper foi levado para um hospital local numa ambulância.

