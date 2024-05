Taylor Swift poderá estar prestes a entrar no mundo da sétima arte e diretamente para o universo Marvel.

A cantora norte-americana, que atua em Portugal na próxima sexta-feira e sábado, dias 24 e 25 de maio, terá tido uma reunião com Kevin Feige, presidente dos Estúdios Marvel.

E os rumores já não são de agora. Tiveram início ainda no ano passado, quando Taylor foi vista na companhia do realizador Shawn Levy e dos atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman, de 'Deadpool and Wolverine', que estreia no próximo mês de julho.

A revista People avança que a cantora poderá vir a interpretar Dazzler, que pertence aos X-Men.