Os fãs de Taylor Swift estão convencidos de que esta ficou noiva de Joe Alwyn. O romance da cantora tem-se tornado cada vez mais sério ao longo dos últimos três anos.

Agora, a artista, com quase 31 anos, reacendeu estes rumores depois de ter gravado novamente um dos seus grandes sucessos - 'Love Story'.

Numa das partes da música a estrela canta: 'baby just say yes!', ou seja, 'amor, apenas aceita'.

Muitos até acreditam que Taylor deverá fazer o grande anúncio no dia 13 de dezembro, data do seu aniversário.

Será que em breve iremos ver Swift a subir ao altar?

