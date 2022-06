Taylor Swift voltou a estar no centro das atenções da imprensa internacional com as recentes fotografias em que aparece na companhia do namorado, Joe Alwyn.

Numa série de novas e raras fotos, o casal, que namora desde 2016, surge durante uma viagem às Bahamas.

Na ocasião, a cantora, de 32 anos, estava a usar um biquíni preto enquanto o ator, de 31, optou por uns calções de cor azul.

