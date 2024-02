Taylor Lautner fez uma brincadeira com a mulher, Taylor Dome, especialmente para partilharem no TikTok. O ator vestiu-se com um vestido da companheira, um modelo preto e cheio de lantejoulas, e as imagens não passaram despercebidas.

De referir que, segundo a US Weekly, o referido vestido foi usado por Taylor Dome no 2024 NFL Honors, na semana passada.

O vídeo começa com a companheira do ator com o vestido, tendo colocado um áudio que diz: "Oh, m****". De seguida, Taylor Lautner aparece com o mesmo vestido. "Bem, um de nós vai ter que mudar de roupa", ouve-se.

Veja as divertidas imagens na galeria.

